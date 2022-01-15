Директор ФНЭБ Симонов предложил бороться со спекулянтами для снижения цен на газ в Европе

Москва, 15 января. Расследование против спекулянтов поможет решить проблему газового кризиса в Европе. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Он указал на «фантастически» высокую стоимость голубого топлива. Мир никогда еще не видел таких цен на газ. Виновниками этого являются спекулянты, которые никак не связаны с поставщиками ресурсов.

«Решение простое — проведите расследование против спекулянтов, к которым никакого отношения не имеют поставщики, заключайте новые долгосрочные контракты, "Газпром" готов, "Северный поток — 2" достроен», — заявил Симонов.

Стоимость природного газа ранее выросла на пять процентов всего за день. Цена за тысячу кубических метров превысила 1,1 тысячи долларов. Происходящее объясняют деятельностью компаний-трейдеров.