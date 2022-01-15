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Пушков указал на попытку Столтенберга подтолкнуть Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО

  /   Обновлено: 15 января 2022 22:27
Политика
Пушков указал на попытку Столтенберга подтолкнуть Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 15 января. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг буквально подталкивает власти Швеции и Финляндии к вступлению в ряды НАТО. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего генсека Альянса Андерса Фог Расмуссена, который допустил, что Финляндия и Швеция при желании могут мгновенно вступить в НАТО. По его словам, государства соответствуют всем необходимым критериям для этого. При этом, отметил Пушков, официальная позиция стран по данному вопросу не предполагает вступления в НАТО.

«Создается ощущение, что генсек НАТО Столтенберг постоянно подталкивает Швецию и Финляндию к вступлению в альянс. Постоянно рассуждает на эту тему, хотя официальная позиция этих стран на сегодняшний день не предполагает такого вступления», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Также ранее Пушков заявил, что Североатлантический альянс продвигает идеологию гегемонии Соединенных Штатов. По мнению сенатора, при этом НАТО пытается обмануть весь мир, что он «против всяких сфер влияния».

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