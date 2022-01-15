Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не принесли конкретных результатов

Вашингтон, 15 января. Россия проводила переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Но пока о каких-либо итогах встреч говорить рано, заявил посол Анатолий Антонов.

Свой комментарий российский посол в США дал в журнале Newsweek. По словам Анатолия Антонова, продолжение переговоров будет зависеть от ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений», — отметил посол РФ в США.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов заявил о готовности страны и Североатлантического альянса провести следующую встречу с Россией. Стороны настроены на «более глубокие дискуссии» по гарантиям безопасности. Но как отметил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Москва пока не видит смысла в новом саммите.