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Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не принесли конкретных результатов

Политика
Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не принесли конкретных результатов
washington.mid.ru  /  официальный сайт посольства РФ в США

Вашингтон, 15 января. Россия проводила переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Но пока о каких-либо итогах встреч говорить рано, заявил посол Анатолий Антонов.

Свой комментарий российский посол в США дал в журнале Newsweek. По словам Анатолия Антонова, продолжение переговоров будет зависеть от ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений», — отметил посол РФ в США.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов заявил о готовности страны и Североатлантического альянса провести следующую встречу с Россией. Стороны настроены на «более глубокие дискуссии» по гарантиям безопасности. Но как отметил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Москва пока не видит смысла в новом саммите.

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антонов нато переговоры
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