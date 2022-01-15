Киев, 15 января. Москва и Вашингтон уже договорились об уступках в Восточной Европе. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат в эфире телеканала «Наш».

По его словам, вооруженного конфликта на юго-востоке Украины не будет. Американские СМИ своими заявлениями о «российском вторжении» пытаются испугать зарубежных инвесторов. Это делается, чтобы полностью «убить» экономику и привести страну в полную зависимость от западных кредитов, считает экс-парламентарий.

В последние месяцы американская и европейская пресса регулярно обвиняют Россию в подготовке некоего «вторжения» на Украину. При этом не приводится никаких доказательств, а Москва в очередной раз подчеркивает, что у нее нет никаких причин устраивать конфликт в соседнем государстве.

Недавно депутат Госдумы Вячеслав Нилов назвал вбросы о готовящемся нападении России на Украину маниакальной фобией американских властей. По его словам, вместо этого, им стоило бы заняться реальным делом и начать конструктивный диалог с Москвой.