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Экс-депутат Рады Розенблат: США хотят уничтожить экономику Украины

  /   Обновлено: 15 января 2022 22:17
Политика
Экс-депутат Рады Розенблат: США хотят уничтожить экономику Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 января. Москва и Вашингтон уже договорились об уступках в Восточной Европе. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат в эфире телеканала «Наш».

По его словам, вооруженного конфликта на юго-востоке Украины не будет. Американские СМИ своими заявлениями о «российском вторжении» пытаются испугать зарубежных инвесторов. Это делается, чтобы полностью «убить» экономику и привести страну в полную зависимость от западных кредитов, считает экс-парламентарий.

В последние месяцы американская и европейская пресса регулярно обвиняют Россию в подготовке некоего «вторжения» на Украину. При этом не приводится никаких доказательств, а Москва в очередной раз подчеркивает, что у нее нет никаких причин устраивать конфликт в соседнем государстве.

Недавно депутат Госдумы Вячеслав Нилов назвал вбросы о готовящемся нападении России на Украину маниакальной фобией американских властей. По его словам, вместо этого, им стоило бы заняться реальным делом и начать конструктивный диалог с Москвой.

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