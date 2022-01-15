Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 23:00
22:55
Общество
Известный итальянский модельер Нино Черрути ушел из жизни на 92-м году
22:43
Армия
Sohu: США никогда не создадут аналог российского истребителя МиГ-31
22:31
Экономика
Директор ФНЭБ Симонов предложил бороться со спекулянтами для снижения цен на газ в Европе
22:27
Политика
Пушков указал на попытку Столтенберга подтолкнуть Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО
22:23
Политика
Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не принесли конкретных результатов
22:19
Весь мир
Главарь боевиков Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР и преследования бывших подельников в Судан
22:17
Политика
Экс-депутат Рады Розенблат: США хотят уничтожить экономику Украины
22:15
Происшествия
Турист погиб при восхождении на самую высокую гору Украины
22:13
Экономика
Политолог Кошкин: ненадежность поставщиков привела Европу к энергокризису
22:11
Весь мир
Власти Эфиопии обвинили главу ВОЗ в поддержке сепаратистов НФОТ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главарь боевиков Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР и преследования бывших подельников в Судан

Весь мир
Главарь боевиков Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР и преследования бывших подельников в Судан
pyx-pyx.livejournal.com  / 

Банги, 15 января. Бывшего лидера расформированного бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC), ныне возглавившего штаб конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Али Дарассу вывезли на вертолете в Судан. Техникой управляли белые пилоты, которые могут иметь отношение к Франции или контингенту многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), сообщает издание Nouvelles Plus.

Как стало известно местным журналистам, наемник вылетел из северо-восточного города Уадда, префектуры Верхнее Котто.

«Боевики продолжают действовать в Центральноафриканской Республике, несмотря на полный контроль правительственной армии (FACA) над большей частью территории страны. Начальник штаба CPC Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР, перебравшись на вертолете в Судан», — сообщили сотрудники Nouvelles Plus.

Главарь боевиков Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР и преследования бывших подельников в Судан
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Подобное решение могло быть принято на фоне постоянного преследования лидера бандформирования со стороны правоохранительных органов страны, а также объявленной за его голову награды в 50 тысяч долларов США. Особое удивление у жителей государства вызвал тот факт, что наемника эвакуировали на вертолете, управляемом белыми пилотами, которые могут иметь отношение к бывшей метрополии или многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Ранее стало известно, что, кроме Чада и Франции, основную помощь главарю бандформирования оказывают сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Прибывшие в ЦАР для защиты мирного населения от радикалов и стабилизации обстановки миротворцы сами стали угрозой для гражданских.

Доверительные отношения между МИНУСКА и Дарассой установились еще в 2013 году, когда только что появившаяся группировка терроризировала префектуру Уака.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Главарь боевиков Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР и преследования бывших подельников в Судан
африка судан цар али дарасса
Комментировать