Банги, 15 января. Бывшего лидера расформированного бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC), ныне возглавившего штаб конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Али Дарассу вывезли на вертолете в Судан. Техникой управляли белые пилоты, которые могут иметь отношение к Франции или контингенту многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), сообщает издание Nouvelles Plus.

Как стало известно местным журналистам, наемник вылетел из северо-восточного города Уадда, префектуры Верхнее Котто.

«Боевики продолжают действовать в Центральноафриканской Республике, несмотря на полный контроль правительственной армии (FACA) над большей частью территории страны. Начальник штаба CPC Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР, перебравшись на вертолете в Судан», — сообщили сотрудники Nouvelles Plus.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Подобное решение могло быть принято на фоне постоянного преследования лидера бандформирования со стороны правоохранительных органов страны, а также объявленной за его голову награды в 50 тысяч долларов США. Особое удивление у жителей государства вызвал тот факт, что наемника эвакуировали на вертолете, управляемом белыми пилотами, которые могут иметь отношение к бывшей метрополии или многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Ранее стало известно, что, кроме Чада и Франции, основную помощь главарю бандформирования оказывают сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Прибывшие в ЦАР для защиты мирного населения от радикалов и стабилизации обстановки миротворцы сами стали угрозой для гражданских.

Доверительные отношения между МИНУСКА и Дарассой установились еще в 2013 году, когда только что появившаяся группировка терроризировала префектуру Уака.