Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 23:00
22:55
Общество
Известный итальянский модельер Нино Черрути ушел из жизни на 92-м году
22:43
Армия
Sohu: США никогда не создадут аналог российского истребителя МиГ-31
22:31
Экономика
Директор ФНЭБ Симонов предложил бороться со спекулянтами для снижения цен на газ в Европе
22:27
Политика
Пушков указал на попытку Столтенберга подтолкнуть Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО
22:23
Политика
Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не принесли конкретных результатов
22:19
Весь мир
Главарь боевиков Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР и преследования бывших подельников в Судан
22:17
Политика
Экс-депутат Рады Розенблат: США хотят уничтожить экономику Украины
22:15
Происшествия
Турист погиб при восхождении на самую высокую гору Украины
22:13
Экономика
Политолог Кошкин: ненадежность поставщиков привела Европу к энергокризису
22:11
Весь мир
Власти Эфиопии обвинили главу ВОЗ в поддержке сепаратистов НФОТ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Турист погиб при восхождении на самую высокую гору Украины

Происшествия
Турист погиб при восхождении на самую высокую гору Украины
flickr.com  /  Revolution_Ferg

Киев, 15 января. Один человек погиб и двое получили различные травмы при покорении самой высокой горы на Украине — Говерлы. Соответствующую информацию привели в независимом украинском информационном агентстве новостей (УНИАН).

Трагедия произошла в 11:15 по местному времени в Ивано-Франковской области. По состоянию на 14:40, мужчину 1987 года рождения с травмой ноги транспортировали к спортивной базе «Заросляк», после чего передали врачам. Удалось найти также вторую пострадавшую — женщину 1989 года рождения. Спасатели организовали ее сопровождение.

Погибшей оказалась женщина 1965 года рождения. На месте ЧП проводили следственные действия сотрудники Нацполиции.

«При восхождении на гору Говерла Надворнянского района погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести», — следует из сообщения УНИАН.

Двое пострадавших проживают в городе Южное Одесской области. В поисках тургруппы принимали участие 28 спасателей при использовании пяти единиц техники.

На днях двое туристов погибли под огромным куском скалы на юго-востоке Бразилии. В результате обрушения горной породы на лодки также пострадали минимум 34 человека.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Турист погиб при восхождении на самую высокую гору Украины
карпаты говерла чп на украине
Комментировать