Турист погиб при восхождении на самую высокую гору Украины

Киев, 15 января. Один человек погиб и двое получили различные травмы при покорении самой высокой горы на Украине — Говерлы. Соответствующую информацию привели в независимом украинском информационном агентстве новостей (УНИАН).

Трагедия произошла в 11:15 по местному времени в Ивано-Франковской области. По состоянию на 14:40, мужчину 1987 года рождения с травмой ноги транспортировали к спортивной базе «Заросляк», после чего передали врачам. Удалось найти также вторую пострадавшую — женщину 1989 года рождения. Спасатели организовали ее сопровождение.

Погибшей оказалась женщина 1965 года рождения. На месте ЧП проводили следственные действия сотрудники Нацполиции.

«При восхождении на гору Говерла Надворнянского района погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести», — следует из сообщения УНИАН.

Двое пострадавших проживают в городе Южное Одесской области. В поисках тургруппы принимали участие 28 спасателей при использовании пяти единиц техники.

На днях двое туристов погибли под огромным куском скалы на юго-востоке Бразилии. В результате обрушения горной породы на лодки также пострадали минимум 34 человека.