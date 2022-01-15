Политолог Кошкин: ненадежность поставщиков привела Европу к энергокризису

Москва, 15 января. Заоблачные цены на газ в Европе стали следствием ряда факторов, в числе которых поставки топлива от ненадежных партнеров и попытки перейти на «зеленую» экономику. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Одной из основных причин энергокризиса, отметил специалист, стала ненадежность поставщиков, которые неоднократно не выполняли свои обязательства. При этом «Газпром», несмотря на все обвинения, поставлял топливо сверх обещанных кубометров, передает Пятый канал.

«Поставщики на европейский рынок с Ближнего Востока и США не выполнили свои обязательства, потому что свои газовозы перенацелили на Азию, где стоимость была значительно выше более двух тысяч долларов за кубометр газа», — объяснил он.

Повлияли также и попытки Европы перейти на «зеленую» экономику — ветряки и солнечные батареи не обеспечили страны необходимой энергией. Отказ от угля также внес свою лепту, повысив и без того высокие цены на газ. Третьей причиной стало нерациональное распределение топлива, а политически мотивированный отказ от сертификации «Северного потока — 2» завершил дело, заключил Кошкин.

Ряд американских изданий считает, что спасением Европы станут поставки СПГ из США. Аналитик Владимир Демидов высказал свое мнение по данному вопросу.