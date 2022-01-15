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Власти Эфиопии обвинили главу ВОЗ в поддержке сепаратистов НФОТ
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Власти Эфиопии обвинили главу ВОЗ в поддержке сепаратистов НФОТ

Весь мир
Власти Эфиопии обвинили главу ВОЗ в поддержке сепаратистов НФОТ
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 15 января. Правительство Эфиопии направило письмо Всемирной организации здравоохранения, в котором обвинило ее генерального директора Тедроса Адханома Гебрейесуса в «ненадлежащем поведении», вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом рассказали сотрудники The Independent.

«Своими действиями он распространял вредную дезинформацию и компрометировал репутацию, независимость и авторитет ВОЗ», — значится в сообщении МИД африканской республики.

По данным Аддис-Абебы, Тедрос является этническим тыграяном, и это стало причиной его нелестных выпадов в адрес официальных властей, которые противостояли сепаратистам. В правительстве страны также подчеркивали, что глава организации использовал собственный офис «для продвижения политических интересов за счет Эфиопии». Мужчина также остается активным членом НФОТ.

Власти Эфиопии обвинили главу ВОЗ в поддержке сепаратистов НФОТ
wikipedia.org / M. Jacobson / CC BY 2.0

Отметим, в сентябре 2021 года Франция, Германия и ряд других европейских государств выдвинули его на второй срок в качестве генерального директора ВОЗ. Предполагается, что политика могут утвердить еще на один пятилетний срок в мае.

Ранее стало известно, что посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал обеспечить странам Черного континента постоянные места и право вето в Совбезе ООН.

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