Рабочие восстановили около 80 процентов поврежденных энергообъектов в Краснодарском крае

Сочи, 15 января. Городские и коммунальные службы Краснодарского края задействовали максимальные силы для ликвидации последствий сильнейшего снегопада в регионе. О ходе работ отчитались в пресс-службе администрации Сочи.

На 138-м километре автомобильной дороги федерального значения А-147 сошел крупный сель. Рабочие обещают устранить последствия в ночь на 16 января.

пресс-служба администрации Сочи /

Около 80 объектов энергоснабжения было отремонтировано 15 января. Полностью электричество вернулось в Адлерский и Хостинский районы. Работы продолжаются в Центре и ряде населенных пунктов Лазаревского района. Всего в борьбе со стихией задействовано около 300 единиц спецтехники и более 100 тонн противогололедного материала.

пресс-служба администрации Сочи /

Синоптики предупреждают о возможных новых снегопадах. Спасатели просят не выезжать в город на летней резине, быть внимательными и держать дистанцию с впереди проезжающим авто. На данный момент по поручению главы Сочи все городские службы остаются в режиме повышенной готовности.

пресс-служба администрации Сочи /

Ранее из-за сильного снегопада в Краснодарском аэропорту было задержано более 20 рейсов. Еще девять отправили на запасные аэродромы.