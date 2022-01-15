Победительницу «Красы России-2021» избил хозяин караоке-клуба в Москве

Москва, 15 января. Триумфатор конкурса «Краса России-2021» 19-летняя Екатерина Вельмакина подверглась нападению в столичном караоке-клубе «К11». По словам девушки, ее избил хозяин заведения после сделанного замечания.

Как отметила Вельмакина, она отдыхала в караоке с подругами, заплатив за досуг 28 тысяч рублей. Все посетители стояли в очереди на исполнение песни, однако одна компания стала нарушать установленные правила.

Как оказалось, нарушителями были учредители караоке-клуба. «Краса России» решила самостоятельно сделать замечание компании, однако после этого получила по лицу.

«Один из мужчин сходу ударил мне пощечину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове», — передает «КП» слова Екатерины Вельмакиной.

После произошедшего 19-летняя девушка самостоятельно обратилась в травмпункт, где ей диагностировали «ушиб мягких тканей». Вельмакина уже написала заявление на обидчика.

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