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The Economist предрек скорую войну между США и Китаем

Политика
The Economist предрек скорую войну между США и Китаем
 /  Федеральное агентство новостей

Лондон, 15 января. Соединенные Штаты Америки и Китай в ближайшее время могут вступить в вооруженный конфликт. Такое заявление сделали аналитики британского журнала The Economist.

Они напомнили своим читателям об инциденте в Южно-Китайском море более 20 лет назад. В 2001 году американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) и без разрешения приземлился на китайском острове Хайнань. Тогда правоохранительные органы КНР допросили 24 граждан США.

Американский посол Джозеф Прюер смог урегулировать недоразумение, и военных отпустили. Важную роль в этом деле сыграл и дипломатический талант госсекретаря Колина Пауэлла.

Нынешние же политики из США вряд ли согласятся пойти на компромиссы. Китай также не пойдет на уступки, считают авторы материала. Вашингтон и Пекин совершенно по-разному смотрят на то, как сохранить безопасность в воздухе. Обозреватели заключили, что с начала 2021 года уже были зафиксированы опасные инциденты американских самолетов и авиации НОАК.

Политолог Армен Гаспарян ранее заявлял, что Китай не боится войны с США. Это объясняется тем, что вооруженного конфликта между двумя державами не будет вовсе, так как это невыгодно Вашингтону.

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