Активисты объявили награду за поимку главарей боевиков ЦАР

Банги, 15 января. На улицах столицы ЦАР появились плакаты, на которых сообщается, что за поимку главарей вооруженных группировок назначена награда. За каждого лидера бандформирования обещается выплата суммой в 50 тысяч долларов США, сообщает Ndjoni Sango.

Речь идет о конкретных преступниках:

— Али Дарасса, который ранее возглавлял «Союз за мир в ЦАР» (UPC), однако недавно стал начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC);

— Максим Моком, представляет христианское ополчение «Антибалака»;

— Махамат аль-Катим, лидер группировки «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC);

— Адам Нуреддин, главарь бандформирования «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC).

«В объявлении утверждается, что их обвиняют в совершении ряда преступлений против населения ЦАР, проведении террористических актов, грабежах, похищениях личного имущества и гражданских с целью получения выкупа, а также насильственных действиях сексуального характера», — уточнили сотрудники издания.

Федеральное агентство новостей /

Информационные листы привлекли внимание жителей главного города страны, они по достоинству оценили подход к поимке головорезов.

«Имена этих людей знают все центральноафриканцы, потому что еще год назад они внушали первобытный страх и ужас. Поэтому сейчас, когда мы видим призывы к аресту главарей радикалов, можем только порадоваться и поддержать тех, кто объявил за них награду. Они явно заслуживают ареста и передачи суду. Только в этом случае раны, нанесенные ими, смогут зажить. Но почему в списках нет экс-президента Франсуа Бозизе?» — задался вопросом один из жителей.

Ранее стало известно, что бывшие боевики массово сдаются вооруженным силам и полиции Центральноафриканской Республики. Их возвращение к мирной жизни стало возможно после того, как несколько полевых командиров UPC заявили о роспуске бандформирования.