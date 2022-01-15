Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 22:59
22:55
Общество
Известный итальянский модельер Нино Черрути ушел из жизни на 92-м году
22:43
Армия
Sohu: США никогда не создадут аналог российского истребителя МиГ-31
22:31
Экономика
Директор ФНЭБ Симонов предложил бороться со спекулянтами для снижения цен на газ в Европе
22:27
Политика
Пушков указал на попытку Столтенберга подтолкнуть Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО
22:23
Политика
Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не принесли конкретных результатов
22:19
Весь мир
Главарь боевиков Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР и преследования бывших подельников в Судан
22:17
Политика
Экс-депутат Рады Розенблат: США хотят уничтожить экономику Украины
22:15
Происшествия
Турист погиб при восхождении на самую высокую гору Украины
22:13
Экономика
Политолог Кошкин: ненадежность поставщиков привела Европу к энергокризису
22:11
Весь мир
Власти Эфиопии обвинили главу ВОЗ в поддержке сепаратистов НФОТ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Активисты объявили награду за поимку главарей боевиков ЦАР

Весь мир
Активисты объявили награду за поимку главарей боевиков ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 15 января. На улицах столицы ЦАР появились плакаты, на которых сообщается, что за поимку главарей вооруженных группировок назначена награда. За каждого лидера бандформирования обещается выплата суммой в 50 тысяч долларов США, сообщает Ndjoni Sango.

Речь идет о конкретных преступниках:

Али Дарасса, который ранее возглавлял «Союз за мир в ЦАР» (UPC), однако недавно стал начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC);

Максим Моком, представляет христианское ополчение «Антибалака»;

Махамат аль-Катим, лидер группировки «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC);

Адам Нуреддин, главарь бандформирования «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC).

«В объявлении утверждается, что их обвиняют в совершении ряда преступлений против населения ЦАР, проведении террористических актов, грабежах, похищениях личного имущества и гражданских с целью получения выкупа, а также насильственных действиях сексуального характера», — уточнили сотрудники издания.

Активисты объявили награду за поимку главарей боевиков ЦАР
Федеральное агентство новостей /

Информационные листы привлекли внимание жителей главного города страны, они по достоинству оценили подход к поимке головорезов.

«Имена этих людей знают все центральноафриканцы, потому что еще год назад они внушали первобытный страх и ужас. Поэтому сейчас, когда мы видим призывы к аресту главарей радикалов, можем только порадоваться и поддержать тех, кто объявил за них награду.

Они явно заслуживают ареста и передачи суду. Только в этом случае раны, нанесенные ими, смогут зажить. Но почему в списках нет экс-президента Франсуа Бозизе?» — задался вопросом один из жителей.

Ранее стало известно, что бывшие боевики массово сдаются вооруженным силам и полиции Центральноафриканской Республики. Их возвращение к мирной жизни стало возможно после того, как несколько полевых командиров UPC заявили о роспуске бандформирования.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Активисты объявили награду за поимку главарей боевиков ЦАР
африка награда цар поимка главари боевиков
Комментировать