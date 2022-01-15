Президент Туадера обсудил с епископами ЦАР проблемы жителей республики

Банги, 15 января. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с группой местных епископов, возглавляемых первым центральноафриканским кардиналом Дьедонне Нзапалаингой. Стороны обсудили вопросы, волнующие католическую паству, сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Мероприятие состоялось в зале Совета министров Дворца возрождения. К главе государства съехались священнослужители со всех регионов страны.

«Задача заключалась в том, чтобы поделиться с президентом Туадера проблемами прихожан, а также важными решениями, принятыми на епископской конференции, которая проводится в начале каждого года», — отметили сотрудники радиостанции.

Архиепископ Босангоа Нестор Азагбии рассказал, что во время встречи обсуждались различные темы, касающиеся ситуации в области безопасности, здравоохранения, образования, экономики и развития дорожной инфраструктуры страны.

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Стороны также затронули вопрос укрепления потенциала сил обороны и безопасности в области материально-технического обеспечения, так как представители духовенства постоянно путешествуют, проводя проповеди и навещая паству.

Ранее сообщалось, что первый центральноафриканский кардинал Дьедонне Нзапалаинга отслужил мессу в католической церкви города Батангафо. Последние восемь лет населенный пункт ЦАР находился под контролем боевиков, однако в 2021 году его освободили бойцы национальной армии (FACA) при поддержке российских инструкторов.