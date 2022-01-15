Миротворцам ООН напомнили об ответственности за сексуальное насилие над жителями ЦАР

Банги, 15 января. Руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) осуждает сексуальное насилие в ЦАР, однако полностью игнорирует подобные преступления, совершенные собственным контингентом. Это называется политикой двойных стандартов, сообщает издание Ndjoni Sango.

«Миротворцы действуют в регионе на протяжении последних нескольких лет, однако до сих пор не сделали ничего полезного для общества. При этом на сотрудников организации постоянно жалуются местные жители, обвиняя «голубые каски» в сексуальном насилии, поддержке боевиков и игнорировании преступлений последних. В резолюции ООН за номером 2552 (2020) сообщается, что контингент МИНУСКА обязан предпринимать усилия по сохранению безопасности гражданского населения, включая защиту детей от сексуального насилия, совершаемого во время конфликтов», — напоминают сотрудники СМИ.

Аналитики Ndjoni Sango подчеркнули, что руководство миссии постоянно требует привлечения к ответственности тех, кто виновен в нарушениях международного гуманитарного права, причем независимо от их политического статуса и принадлежности.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«Призывы благородны и действительно заслуживают уважения. Но возникает вопрос: наказывает ли ООН сотрудников МИНУСКА, которые, злоупотребляя полномочиями, совершают насильственные действия сексуального характера по отношению к девочкам и женщинам в ЦАР? Этот вопрос остается без ответа, хотя проблема находится за гранью допустимого в современном обществе, и мы видим использование политики двойных стандартов», — заключили сотрудники издания.

Ранее ФАН сообщал, что ООН завершила миссию габонских миротворцев в ЦАР после обвинений в изнасилованиях.