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Миротворцам ООН напомнили об ответственности за сексуальное насилие над жителями ЦАР

Весь мир
Миротворцам ООН напомнили об ответственности за сексуальное насилие над жителями ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 15 января. Руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) осуждает сексуальное насилие в ЦАР, однако полностью игнорирует подобные преступления, совершенные собственным контингентом. Это называется политикой двойных стандартов, сообщает издание Ndjoni Sango.

«Миротворцы действуют в регионе на протяжении последних нескольких лет, однако до сих пор не сделали ничего полезного для общества. При этом на сотрудников организации постоянно жалуются местные жители, обвиняя «голубые каски» в сексуальном насилии, поддержке боевиков и игнорировании преступлений последних.

В резолюции ООН за номером 2552 (2020) сообщается, что контингент МИНУСКА обязан предпринимать усилия по сохранению безопасности гражданского населения, включая защиту детей от сексуального насилия, совершаемого во время конфликтов», — напоминают сотрудники СМИ.

Аналитики Ndjoni Sango подчеркнули, что руководство миссии постоянно требует привлечения к ответственности тех, кто виновен в нарушениях международного гуманитарного права, причем независимо от их политического статуса и принадлежности.

Миротворцам ООН напомнили об ответственности за сексуальное насилие над жителями ЦАР
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«Призывы благородны и действительно заслуживают уважения. Но возникает вопрос: наказывает ли ООН сотрудников МИНУСКА, которые, злоупотребляя полномочиями, совершают насильственные действия сексуального характера по отношению к девочкам и женщинам в ЦАР?

Этот вопрос остается без ответа, хотя проблема находится за гранью допустимого в современном обществе, и мы видим использование политики двойных стандартов», — заключили сотрудники издания.

Ранее ФАН сообщал, что ООН завершила миссию габонских миротворцев в ЦАР после обвинений в изнасилованиях.

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