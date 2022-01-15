Общественники ЦАР потребовали от Совбеза ООН немедленной отмены оружейного эмбарго

Банги, 15 января. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен немедленно снять введенные ранее ограничения на поставки вооружения в ЦАР. Об этом сообщается в пресс-релизе, выпущенном общественным движением Tongolo ti Bée Afrika.

В документе отмечается, что жителям Центральноафриканской Республики угрожает серьезная опасность со стороны боевиков различных группировок. Угроза сохраняется, даже несмотря на усилия президента Фостен-Арканжа Туадера и национальной армии (FACA), которые применяют все возможные методы для защиты общества.

«Радикалы используют диверсионную тактику, совершая быстрые вылазки, атакуя блокпосты и жилые поселения, после чего на мотоциклах и другой технике скрываются до приезда военных. Совет Безопасности ООН, зная о подобных происшествиях, не предпринимает никаких действий для защиты центральноафриканцев и даже мешает FACA справиться с боевиками», — отметили члены гражданского общества.

По мнению руководителей движения, чиновники международной организации намеренно сохраняют оружейное эмбарго, искусственно затягивая кризис, потакая тем самым Франции, стремящейся восстановить влияние в регионе.

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«Коллективному Западу не нужно, чтобы армия ЦАР могла на равных противостоять боевикам, недоброжелателям необходимы природные богатства республики. Поэтому гражданская платформа Tongolo ti Bée Afrika призывает Совбез ООН немедленно снять ограничения на поставки современных средств ведения войны. Наступило время для окончательного возвращения мира и стабильности в нашу страну. Борьба должна вестись всеми доступными для этого калибрами», — сообщил координатор движения Станислас Кокота-Доби.

По словам лидера платформы, доступ к совершенным системам вооружения в настоящее время имеют только радикалы, что немыслимо.

«Совет Безопасности продлил эмбарго до 31 июля 2022 года, и это говорит о его поддержке боевиков. Ограничительные меры не только препятствуют установлению мира в ЦАР, но и, что особенно важно, серьезно подрывают права суверенного центральноафриканского государства, которое наравне с другими имеет право на сильную, мощную и эффективную армию», — заключил Кокота-Доби.

Ранее жители деревни Нджангала уличили миротворцев ООН в пособничестве боевикам. «Голубые каски» уходят в лес с зарубежными автоматами и припасами, а позже возвращаются с голыми руками.