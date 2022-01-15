Зенитчики ЗВО в Ленобласти выполнили электронные пуски ракет из С-400

Санкт-Петербург, 15 января. Зенитный полк объединения ВВС и ПВО, оснащенный системой С-400 «Триумф» выполнил задачи по отражению воздушной атаки «противника» в ходе учений в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В сообщении отмечается, что в процессе тренировки зенитчики выполнили электронные пуск из зенитно-ракетных комплексов С-400 в рамках учений. В результате военнослужащие успешно обнаружили, взяли цели на сопровождение и отразили воздушную атаку условного противника.

Для отработки задач по боевой стрельбе использовались аэродинамические и баллистические электронные цели.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЗВО получат навыки по боевой подготовки в рамках маневров, которые пройдут на полигонах в Смоленской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях.