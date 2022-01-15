Банги, 15 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в очередной раз призвал радикалов из различных группировок сложить оружие и добровольно сдаться правительственным войскам (FACA). Об этом сообщает Le Potentiel Centrafricain.

«Когда действующий глава государства только пришел к власти, страна находилась в глубочайшем кризисе. Провалы в сфере экономики, образования, здравоохранения, но особенно остро стояла проблема безопасности. Фостен-Арканжу Туадера удалось за сжатые сроки наладить сотрудничество с партнерами и начать работу по выводу республики из стагнации. Посотенно в его работе наметились успехи, что не могло не вызвать раздражения у коллективного Запада, и подчиненные ему боевики начали действовать. Тем не менее и их получилось усмирить», — пишут сотрудники издания.

Помощь пришла от России, к которой президент обратился незадолго до всеобщих выборов в конце 2020 года. Тогда в страну прибыла группа отечественных специалистов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», и занялась обучением бойцов национальной армии.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Сразу после этого наметились первые успехи в противостоянии с членами различных группировок, которые подрывали безопасность в республике. Спустя почти год непрекращающихся операций по зачистке территории ЦАР, Фостен-Арканж Туадера представил в Луанде (столица Анголы. — Прим. ФАН) дорожную карту, в которой призвал бандформирования к миру. Шаги президента и его правительства всегда направлены на то, чтобы облегчить жизнь рядовым гражданам. Вот и сейчас, когда одни боевики массово сдаются властям, а другие продолжают устраивать террор, отец нации вновь призвал к добровольному разоружению и последующей социализации», — заключили журналисты Le Potentiel Centrafricain.

По данным СМИ, решимость Туадера стабилизировать обстановку в стране невозможно оценить в полной мере. Этот человек отдает все силы для того, чтобы население ни в чем не нуждалось, и это все еще раздражает Запад. По этой причине Франция и Чад планируют вторжение на территорию республики.