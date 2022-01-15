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Слуцкий заявил о нежелании России вести с США имитацию переговоров
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Слуцкий заявил о нежелании России вести с США имитацию переговоров

Армия
Слуцкий заявил о нежелании России вести с США имитацию переговоров
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 15 января. США демонстрируют желание и дальше затягивать переговоры с Россией о гарантиях безопасности. Отрицательную тенденцию отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с российской делегацией сообщил, что настроен провести еще один раунд. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что американская сторона слишком охотно идет на переговоры, но не ожидаемые в Кремле уступки.

«Красивые слова. Однако не могу здесь не процитировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существующих на Западе планах "замотать" переговорный процесс», — написал политик в Telegram-канале.

По словам депутата, Москва в первую очередь ожидает от западных партнеров «ответов в письменном виде» по каждому из предложенных пунктов инициатив по безопасности. При этом вопрос нерасширения НАТО для России является приоритетным.

В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в субботу заявила, что Вашингтон работает над письменным ответом для Москвы по гарантиям безопасности.

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Слуцкий россия нато
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