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Экс-полузащитник сборной России Шатов полетел на сбор в ОАЭ с «Уралом»

  /   Обновлено: 15 января 2022 21:03
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Шатов полетел на сбор в ОАЭ с «Уралом»
wikipedia.org  /  Анна Майер, Евгений Асмолов / CC BY-SA 3.0

Дубай, 15 января. Бывший игрок «Зенита» и сборной России Олег Шатов отправился на предсезонный сбор вместе с футболистами «Урала».

Объявивший о приостановке спортивной карьеры по ходу нынешнего сезона полузащитник Олег Шатов полетел на сбор в ОАЭ с «Уралом». Об этом журналистам «Чемпионата» рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Шатов едет с нами на сборы. По итогу примем решение. Он давно не тренировался», — подчеркнул он.

Ранее Шатов, являющийся воспитанником екатеринбургской мини-футбольной «ВИЗ-Синары», выступал за «Урал». Последним клубом 31-летнего полузащитника был казанский «Рубин». На счету Шатов 28 матчей в составе сборной России, в которых он забил два мяча.

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футбол урал оаэ сбор шатов
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