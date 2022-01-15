Экс-полузащитник сборной России Шатов полетел на сбор в ОАЭ с «Уралом»

Дубай, 15 января. Бывший игрок «Зенита» и сборной России Олег Шатов отправился на предсезонный сбор вместе с футболистами «Урала».

Объявивший о приостановке спортивной карьеры по ходу нынешнего сезона полузащитник Олег Шатов полетел на сбор в ОАЭ с «Уралом». Об этом журналистам «Чемпионата» рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Шатов едет с нами на сборы. По итогу примем решение. Он давно не тренировался», — подчеркнул он.

Ранее Шатов, являющийся воспитанником екатеринбургской мини-футбольной «ВИЗ-Синары», выступал за «Урал». Последним клубом 31-летнего полузащитника был казанский «Рубин». На счету Шатов 28 матчей в составе сборной России, в которых он забил два мяча.