Звезда сериала «Солдаты» Гришечкин сделал предложение возлюбленной во время спектакля

Москва, 15 января. Звезда сериалов «Солдаты» и «Маргоша» Вячеслав Гришечкин сделал предложение руки и сердца своей молодой избраннице — продюсеру Диане Бичаровой. Она получила помолвочное кольцо от артиста прямо во время спектакля.

Гришечкин играл в спектакле «Женатый таксист», который показывали в столичном Театре на Юго-Западной. В конце постановки зрители устроили актерам бурные овации. Воспользовавшись моментом, артист поблагодарил посетителей театра и заявил, что хочет открыться перед ними по-настоящему, после чего обратился к молодой возлюбленной, передает kp.ru.

«Диана, где ты, солнце мое? Я тебя не узнал! Ты так изменилась, девочка моя… Выходи за меня замуж!» — заявил Гришечкин.

Для сидевшей в первом ряду Бичаровой предложение стало полной неожиданностью. Актер подбежал к пораженной избраннице и подарил ей большой букет, а также антикварное помолвочное кольцо с бриллиантами весом в два карата. Стоимость раритетного ювелирного изделия составляет 1,5 миллиона рублей.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Гришечкин встал перед Бичаровой на одно колено и попросил дать ответ. Продюсер приняла предложение руки и сердца от актера. В тот же вечер обрученные отправились отмечать помолвку в кругу друзей и родных.

Вячеслав Гришечкин прожил 25 лет в браке с женой Анной, которая умерла в 2017 году из-за онкологического заболевания. Бичарова помогла актеру пережить тяжелую утрату.