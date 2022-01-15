Испытатели оружия из США показали на видео разрушительную силу «русской пули»

Вашингтон, 15 января. Испытатели стрелкового оружия из США провели тестирование пули российского производства, проверив, как она воздействует на мишени из различных материалов. Соответствующие кадры появились в Сети.

Американцы на видео продемонстрировали разрушительную силу пули российского производства. Чтобы оценить эффективность снаряда, они по очереди стреляли по мишеням из различных типов винтовок. По словам автора ролика, «русская пуля» имеет удивительную форму и силу воздействия.

Судя по кадрам, снаряды смогли с легкостью пробить кевларовую броню без стальной пластины и армейскую каску. Следующей мишенью был мешок с цементом, который пуля также сумела прошить насквозь. При этом оказалась разбита и бутыль с минеральной водой, находившаяся за ним.

В конце эксперимента пуля российского производства насквозь пробила и чугунную болванку в несколько сантиметров толщиной. При этом детали о производителе и типе российского боеприпаса не уточняются.

Ранее сообщалось, что войсковая разведка и части специального назначения ВС РФ получат на вооружение винтовки СВДМ. В настоящее время военнослужащие ЮВО уже получили первые образцы модернизированного стрелкового оружия.