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Рудковскую осудили за роскошный завтрак в Париже для 9-летнего сына

Шоу-бизнес
Рудковскую осудили за роскошный завтрак в Париже для 9-летнего сына
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Париж, 15 января. Продюсер Димы Билана Яна Рудковская похвасталась в Instagram роскошным завтраком для сына Александра от фигуриста Евгения Плющенко.

Рудковская опубликовала ролик, записанный в одном из парижских отелей. В кадре девятилетний Саша позирует для мамы и с любопытством разглядывает красиво сервированный стол.

«Завтрак в Париже, что может быть лучше в эти дни?» — задалась вопросом продюсер.

Рудковскую осудили за роскошный завтрак в Париже для 9-летнего сына
Pr Scr instagram.com / @rudkovskayaofficial

Публикация понравилась российским селебрити — Виктории Боне и Иде Достман. Однако большинство пользователей осудили Рудковскую за «показуху».

«Надо вас всех там оставить и не пускать в Россию! Может, и в России жизнь наладится»;

«Как несправедливо распоряжается жизнь: одним завтрак в Париже, а другие всю жизнь пашут на заводах»;

«Мама натаскивает сына на бизнес в соцсетях. Учится показухе», — отреагировали фолловеры.

Менеджер Димы Билана с 2009 года замужем за Плющенко. В этом браке у нее появилось двое наследников: Александр и Арсений. У Рудковской также есть сын Николай от бизнесмена Виктора Батурина и приемный сын Андрей.

Ранее продюсер трогательно поздравила Александра с днем рождения. Она похвалила мальчика за трудолюбие, с которым он занимается фигурным катанием.

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дети плющенко рудковская
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