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Норвежские эксперты признали «ненавистную русскую» горбушу ценным ресурсом

Общество
Норвежские эксперты признали «ненавистную русскую» горбушу ценным ресурсом
Global Look Press  /  A. Hartl/blickwinkel

Осло, 15 января. Пришедшую на нерест в норвежские воды «ненавистную русскую» горбушу признали ценным экономическим и гастрономическим ресурсом.

Летом 2021 года горбуша шла на нерест в норвежские воды косяками, что вызвало опасение экспертов. Министерство окружающей среды выделило средства для борьбы с инвазивным видом, рыбу вылавливали перед нерестом, чтобы не допустить размножения. Горбушу занесли в черный список.

После первой паники насчет «захватчика» норвежские специалисты решили изучить новый вид. Исследователи пищевых продуктов из НИИ Nofima проанализировали вкусовые характеристики рыбы и пришли к выводу, что это нежный деликатес и суперфуд.

«Горбуша — превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося», — поделился один из ученых Турбьерн Тобиассен.

НИИ провел ряд исследований, эксперты вычислили индекс филе, оценили аромат, текстуру, содержание жира и цвет рыбы. Филе проверили на хранение и закоптили. Выяснилось, что «русский» лосось идеально подходит для копчения, рыба достаточно плотная и не разваливается при обработке.

Норвежские эксперты признали «ненавистную русскую» горбушу ценным ресурсом
Global Look Press / A. Hartl/blickwinkel

Лов горбуши происходит при достижении рыбой двухлетнего возраста, этот цикл значительно короче, чем у обычного лосося.

«В море она живет всего два года, после чего поднимается в реки на нерест и умирает. Поэтому в ней скапливается меньше экологических токсинов, чем у рыб, которые живут дольше», — объяснил Тобиассен.

Норвежские эксперты признали «ненавистную русскую» горбушу ценным ресурсом
wikipedia.org / Василий Данилов / CC0

Норвежцы возмутились, почему «ненавистную русскую» горбушу рекламируют и нахваливают. Однако ученые резонно заявили, что рыба уже в местных водах, стоит задача убрать ее как можно быстрее. К тому же она может стать ценным экономическим ресурсом и обеспечить рабочие места. Эксперты отметили, что икра горбуши высоко ценится на мировом рынке.

В начале декабря оптовые цены на икру горбуши обновили свой максимум: теперь килограмм «красного золота» стоит 3,7 тысячи рублей. Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова объяснила причину резкого подорожания продукта.

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норвегия горбуша нерест
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