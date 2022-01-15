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Axios: НАТО застряла в парадоксальном положении из-за диалога по безопасности с Россией

Политика
Axios: НАТО застряла в парадоксальном положении из-за диалога по безопасности с Россией
wikipedia.org  /  Swadim / CC BY-SA 4.0

Брюссель, 15 января. Чиновники Администрации лидера США Джо Байдена пытаются предугадать следующие действия президента России Владимира Путина. Об этом написали авторы Axios.

В материале анализируется прошедшая серия переговоров по гарантиям безопасности. По мнению авторов статьи, западные политики сомневаются в способности «сдерживать» Россию. Однако они не прекращают попыток разрабатывать различные ограничения и санкционные пакеты.

Особенное внимание в материале для Axios уделяется НАТО. Альянс застрял парадоксальном положении из-за диалога по безопасности с Россией.

«Речь идет о попытке предложить Украине членство в НАТО — и это несмотря на то, что альянс вообще не намерен принимать страну в свои ряды в ближайшие годы», — уточняется в статье.

Ранее в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что американские власти готовят письменный ответ на российские предложения по безопасности. Кроме того, НАТО и США готовы вновь провести переговоры с Москвой.

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