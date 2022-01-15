В Сети оценили планы США найти для Европы замену российскому газу

Вашингтон, 15 января. В Сети отреагировали на планы Соединенных Штатов найти для Евросоюза новых поставщиков газа.

Выяснилось, что правительство США тщательно проанализировало энергетический рынок и даже провело переговоры с несколькими топливными компаниями о возможных поставках голубого топлива в Европу. Свои действия Вашингтон обосновал стремлением найти для ЕС альтернативу поставкам из России на тот случай, если на территории Украины начнется военный конфликт, и транзит через ее ГТС будет приостановлен.

Впрочем, власти США пришли к неутешительным для себя выводам. Американская сторона убедилась, что покрыть потребности Европы в газе без поставок из РФ на данный момент просто невозможно.

В Сети с иронией отреагировали на такую «заботу» со стороны Соединенных Штатов о европейских партнерах. Большинство комментаторов уверены, что США просто ищут возможность извлечь из сложившейся на международной арене ситуации максимальную выгоду и рассчитывают все-таки перевести Евросоюз на американский сжиженный природный газ (СПГ).

«США — единственный бенефициар, получающий сотни триллионов долларов прибыли от войны в Европе. Хочет США войну и огромные прибыли? Хочет ли США мира и огромных убытков?»; «Быть врагом США очень опасно, но быть "другом" опаснее в разы»; «Что и требовалось доказать! США "зачищают поляну", чтобы потом "спасти"» всех своим "исключительно демократическим" СПГ по "чисто рыночной" цене»; «Все ясно, как белый день! США этот конфликт и организовывают. Внаглую готовится размен проблемной Украины на полную энергетическую и военную зависимость Европы от США!»; «А сами американцы помогут с газом Европе в случае чего? Или они способны поставлять только напряженность в ЕС?», — иронизируют в Сети.

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Некоторые комментаторы также напомнили о том, что сами Соединенные Штаты тоже регулярно закупают СПГ у российских компаний, а затем перепродают его под видом собственного. В такой ситуации их поиск альтернативных поставщиков для Евросоюза выглядит особенно странно.

«Решили найти замену российскому газу для Европы, а сами покупают СПГ у России, и перепродают как свой в Азию. От СПГ из РФ отказаться не хотят или тут "бизнес и ничего личного" и "это другое"?»; «Американцы сами нет-нет, да и закупают у России то газ, то нефть. Инфраструктура Америки абсолютно не готова к глобальным изменениям температуры. Им самим энергоресурсов порой не хватает, а лезут тут»; «Да на кой черт вам нужен этот "грязный" российский газ! Не трогайте его! Штаты вам бесплатно свой, сланцевый, с российского Ямала натаскают не только газовозами, ведрами!», — уверены комментаторы.

Пользователи Сети отметили, что в действительности у Европы нет никаких проблем с поставками газа из России, поэтому искать ему какую-то альтернативу просто нет смысла, особенно, учитывая, что совсем скоро в эксплуатацию будет запущен «Северный поток — 2».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Если до сих пор не нашли, то глупо говорить, что теперь они где-то найдут замену российскому газу. Да и зачем искать то, чего нет в природе, когда труба газопровода "Северный поток — 2" уже заполнена газом по 200 долларов за 1000 кубометров и ждет своих потребителей»; «Уже 30 лет ищут замену, все никак не находят. А на деле Германия сворачивает строительство двух терминалов из четырех по приему американского СПГ. Это значит, что Германия почти полностью перейдет на закупки трубного газа, который есть только у России и Норвегии»; «Нет альтернативы российскому газу для Европы. Те объемы, которые необходимы Европе для ее функционирования, имеет только Россия. Все остальные альтернативы просто ничтожны и необоснованно дороги будут»; «Как показали челночные газовые госдеповские поставки туда-сюда-обратно, надежность российских поставок неоспорима», — пишут пользователи.

Политолог Кирилл Молчанов ранее назвал страну, которая больше всех потеряет после запуска «Северного потока — 2». По словам эксперта, речь идет вовсе не про Украину.