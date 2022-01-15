Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 21:30
21:27
Весь мир
Президент Туадера обсудил с епископами ЦАР проблемы жителей республики
21:25
Общество
Возвращение блудного внука: почему Елизавета II может простить принца Гарри и Меган Маркл
21:24
Весь мир
Миротворцам ООН напомнили об ответственности за сексуальное насилие над жителями ЦАР
21:22
Общество
«Надо ж так загадить город!»: Шнуров выпустил клип о плохой уборке снега в Петербурге
21:21
Весь мир
Общественники ЦАР потребовали от Совбеза ООН немедленной отмены оружейного эмбарго
21:10
Общество
Астропсихолог Булгакова назвала благоприятные для заключения брака дни 2022 года
21:07
Весь мир
Президент ЦАР вновь призвал боевиков сложить оружие и добровольно сдаться властям
21:06
Весь мир
Нетаньяху готовится к сделке с прокуратурой Израиля по обвинениям в коррупции
21:05
Армия
Зенитчики ЗВО в Ленобласти выполнили электронные пуски ракет из С-400
21:03
Армия
Слуцкий заявил о нежелании России вести с США имитацию переговоров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мать Тимати недовольна воспитанием внука от Решетовой

Шоу-бизнес
Мать Тимати недовольна воспитанием внука от Решетовой
Pr Scr instagram.com  /  @simona280

Москва, 15 января. Мать музыканта Тимура Юнусова (Тимати) Симона прокомментировала воспитание внука Ратмира. По ее мнению, у мальчика много талантов, но их нужно развивать.

Юнусова пообщалась с подписчиками в Instagram в рубрике «Вопрос-ответ». Пользователи поинтересовались, есть ли разница в воспитании детей Тимати — Алисы и Ратмира. Звездная бабушка признала — разница действительно есть, но она ничего не может с этим поделать.

«Ратмир — очаровательный малыш с хорошими данными, но с ним надо заниматься несколько по-другому, на мой взгляд. Алиса очень добрая и умеющая заботиться девочка, но с непростым характером», — заявила Юнусова.

Мать Тимати недовольна воспитанием внука от Решетовой
Pr Scr instagram.com / @simona280

Алиса — старшая наследница музыканта, девочку родила модель Алена Шишкова. Дочь Тимати много времени проводит со своей бабушкой. Однако сын другой избранницы рэпера Анастасии Решетовой Ратмир чаще находится с матерью.

После расставания с Тимати модель не стала никого обвинять. Бывшие возлюбленные поддерживают хорошие отношения ради ребенка. Решетова даже отправила Ратмира с отцом на отдых.

Ранее музыкант опубликовал фотографию с сыном рядом с частным самолетом. Он держал мальчика на руках, прикрываясь зонтом от дождя.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Мать Тимати недовольна воспитанием внука от Решетовой
тимати внук юнусова
Комментировать