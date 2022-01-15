Мать Тимати недовольна воспитанием внука от Решетовой

Москва, 15 января. Мать музыканта Тимура Юнусова (Тимати) Симона прокомментировала воспитание внука Ратмира. По ее мнению, у мальчика много талантов, но их нужно развивать.

Юнусова пообщалась с подписчиками в Instagram в рубрике «Вопрос-ответ». Пользователи поинтересовались, есть ли разница в воспитании детей Тимати — Алисы и Ратмира. Звездная бабушка признала — разница действительно есть, но она ничего не может с этим поделать.

«Ратмир — очаровательный малыш с хорошими данными, но с ним надо заниматься несколько по-другому, на мой взгляд. Алиса очень добрая и умеющая заботиться девочка, но с непростым характером», — заявила Юнусова.

Pr Scr instagram.com / @simona280

Алиса — старшая наследница музыканта, девочку родила модель Алена Шишкова. Дочь Тимати много времени проводит со своей бабушкой. Однако сын другой избранницы рэпера Анастасии Решетовой Ратмир чаще находится с матерью.

После расставания с Тимати модель не стала никого обвинять. Бывшие возлюбленные поддерживают хорошие отношения ради ребенка. Решетова даже отправила Ратмира с отцом на отдых.

Ранее музыкант опубликовал фотографию с сыном рядом с частным самолетом. Он держал мальчика на руках, прикрываясь зонтом от дождя.