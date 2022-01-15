Сотрудники СК начали проверку по факту высадки школьника из автобуса на мороз в Кирове

Киров, 15 января. В Кирове кондуктор автобуса высадила на мороз 11-летнего школьника, который уснул и проехал свою остановку. Сотрудники регионального СК начали по данному факту проверку.

Согласно предварительным данным, присутствие мальчика в автобусе заметили, когда транспортное средство прибыло в автопарк на Сормовской улице. В результате кондуктор высадила ребенка.

Мальчик при этом успел позвонить родителям и сообщить, что рядом находится автоцех. После этого телефон разрядился из-за холода. Мальчика искали буквально наугад и обнаружили его около продуктового магазина, куда ребенок дошел пешком, ориентируясь на свет фонарей.

Родители написали жалобу в городскую администрацию. В результате с ними связался представитель автотранспортного предприятия и пообещал провести с сотрудниками воспитательную беседу. В своих объяснительных кондуктор и водитель рассказали, что предложили мальчику зайти в теплое помещение и уже оттуда позвонить маме. Однако сам мальчик отрицает, что ему предлагали помощь.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой станут известны точные причины и обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В подмосковной Дубне нашли тело 11-летнего мальчика, который пропал за два дня до этого. По предварительным данным, ребенок замерз насмерть.