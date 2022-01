Извержение вулкана в Тонга привело к подтоплениям на берегах Калифорнии

Санта-Круз, 15 января. Извержение вулкана в полинезийском государстве Тонга привело к затоплению в городе Санта-Круз, штат Калифорния. Также поступают сообщения, что сильные волны сталкивают лодки на Гавайях.

WATCH: Tsunami from Tonga volcano eruption starting to cause minor flooding in Santa Cruz, California pic.twitter.com/ELq8IKMEUV — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

В соцсетях появились видео с подтоплений в городе Санта-Круз, вода разлилась по проезжей части и не привела к серьезным повреждениям. В округе Ориндж в Калифорнии жители сняли вертолет, который предупреждал об угрозе цунами.

WATCH: Helicopter warns people about the tsunami advisory in Orange County, California pic.twitter.com/rEl0Fi18Hc — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Сообщения о сильных волнах, которые сталкивают лодки на пристанях, также поступают с Гавайев.

#Tsunami via reports from Hawaii and @NWS_PTWC : boats are up on the docks in Hawaii. Not seeing inundation.



West Coast residents be prepared for impacts in bays and harbors. Live-aboards seek shelter and high ground. Follow local instructions. — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) January 15, 2022

В Национальном центре предупреждения о цунами в Палмере, в свою очередь, попросили жителей Гавайев, Аляски и всех, чьи дома находятся вдоль Тихоокеанского побережья США, отойти как можно дальше от береговой линии и следовать рекомендациям местных властей.

Вулкан Хунга-Хаапай

Ранее новостной портал Matangi Tonga сообщил, что в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга произошло извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай. В результате цунами обрушилось на столицу Нукуалофу. По данным Центра цунами ФБГУ «Сахалинское УГМС», на территорию Курильских островов ожидается волна до двух метров. Для остального населения России угрозы нет.