Китайский спецназ показал на видео применение тяжелого ударного беспилотника

Пекин, 15 января. Учения спецназа Народной вооруженной милиции Китая были показаны на видео. В частности, в Сети были опубликованы уникальные кадры использования тяжелого ударного беспилотника.

Согласно имеющейся информации, спецназовцы отрабатывали штурм здания, захваченного условными террористами. Для выполнения задачи бойцы спецподразделения задействовали тяжелый квадрокоптер, который вооружен автоматической винтовкой QBZ-95.

На видео можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат сначала вел огонь по зданию, а после влетел внутрь, пробив оконное стекло.

Стоит отметить, что QBZ-95 представляет собой легкую автоматическую винтовку, созданную под малоимпульсный патрон калибра 5,8 миллиметра. Это оружие обладает малой отдачей и эффективно используется на короткой дистанции. Ведение прицельного огня на большом расстоянии затруднительно из-за компоновки и короткого ствола.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подготовило пятилетнюю программу развития ударных беспилотников. Вооружение получат не только тяжелые машины, но также легкие дроны самолетного и вертолетного типов.