Жители ЦАР поддержали призыв сдавшихся боевиков UPC к аресту бывшего главаря Али Дарассы

Банги, 15 января. Население Центральноафриканской Республики поддержало призыв сдавшихся радикалов бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) к аресту бывшего главаря Али Дарассы. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«После ряда успешных операций по зачистке территории, проведенных обученными российскими инструкторами бойцами правительственной армии (FACA), преступники начали массово сдаваться властям. Более того, они также потребовали немедленного задержания экс-лидера, который стал начальником штаба конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC)», — отметили сотрудники СМИ.

По словам ведущих радиостанции, призыв радикалов поддержало население республики.

«Именно Али Дарасса является движущей силой оставшихся в бегах боевиков, он закупает и раздает оружие, которое впоследствии применяется против гражданских. Таким образом он несет ответственность за уничтожение целых деревень и поселков», — привели журналисты слова гражданина республики, пожелавшего остаться анонимным.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Аналогичное мнение высказал другой центральноафриканец:

«Если сдавшиеся боевики требуют ареста бывшего главаря, то они точно знают, почему это необходимо сделать, ведь они вместе жили, воевали, совершали преступления».

Ранее соратник главаря «Союза за мир в ЦАР», ставшего недавно начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» Али Дарассы полковник Кири сдался и призвал власти задержать бывшего покровителя.