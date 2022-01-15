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Недра Земли остывают быстрее, чем предполагалось ранее

Наука
Недра Земли остывают быстрее, чем предполагалось ранее
pxhere.com

Цюрих, 15 января. Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что Земля охлаждается быстрее, чем считалось ранее.

Самым распространенным минералом в недрах Земли считается бриджманит. Он расположен между ядром и мантией. Исследователи решили изучить, как минерал сохраняет тепло. Специалисты в лабораторных условиях воссоздали параметры температуры и давления, которые наблюдаются глубоко под землей.

Выяснилось, что теплопроводность бриджманита в полтора раза выше, чем считалось до настоящего момента. Это означает, что теплоотдача от ядра к мантии более высокая, что указывает на интенсивную конвекцию мантии, а также на то, что Земля остывает быстрее.

Сейсмолог Бристольского университета Джессика Ирвинг, которая принимала участие в изучении земного ядра, заявила, что в нем скрыт «новый мир».

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