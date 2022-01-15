Недра Земли остывают быстрее, чем предполагалось ранее

Цюрих, 15 января. Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что Земля охлаждается быстрее, чем считалось ранее.

Самым распространенным минералом в недрах Земли считается бриджманит. Он расположен между ядром и мантией. Исследователи решили изучить, как минерал сохраняет тепло. Специалисты в лабораторных условиях воссоздали параметры температуры и давления, которые наблюдаются глубоко под землей.

Выяснилось, что теплопроводность бриджманита в полтора раза выше, чем считалось до настоящего момента. Это означает, что теплоотдача от ядра к мантии более высокая, что указывает на интенсивную конвекцию мантии, а также на то, что Земля остывает быстрее.

Сейсмолог Бристольского университета Джессика Ирвинг, которая принимала участие в изучении земного ядра, заявила, что в нем скрыт «новый мир».