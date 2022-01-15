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В ОДКБ сообщили об участии иностранцев в террористических группировках в Казахстане

  /   Обновлено: 15 января 2022 21:10
Политика
В ОДКБ сообщили об участии иностранцев в террористических группировках в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  Yüksəliş TV

Минск, 15 января. Террористические группы в Казахстане отчасти состояли из иностранцев, однако не они были основной силой. На это обратил внимание генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, беспорядки в Казахстане показали: надо укреплять коллективную безопасность и территориальную целостность стран ОДКБ.

«В целом та ситуация, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, вокруг наших стран, диктует необходимость на самом деле повышать эффективность нашей организации — ОДКБ», — сказал Зась в эфире канала «Беларусь-1».

Протесты охватили Казахстан в первые дни января. В Алма-Ате произошли стычки участников беспорядков с силовиками. Сейчас, по словам генсека ОДКБ, ситуация нормализуется.

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Казахстан одкб зась
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