В ОДКБ сообщили об участии иностранцев в террористических группировках в Казахстане

Минск, 15 января. Террористические группы в Казахстане отчасти состояли из иностранцев, однако не они были основной силой. На это обратил внимание генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, беспорядки в Казахстане показали: надо укреплять коллективную безопасность и территориальную целостность стран ОДКБ.

«В целом та ситуация, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, вокруг наших стран, диктует необходимость на самом деле повышать эффективность нашей организации — ОДКБ», — сказал Зась в эфире канала «Беларусь-1».

Протесты охватили Казахстан в первые дни января. В Алма-Ате произошли стычки участников беспорядков с силовиками. Сейчас, по словам генсека ОДКБ, ситуация нормализуется.