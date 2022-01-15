Генсек ОДКБ Зась заявил о политизации Западом действий организации в Казахстане

Минск, 15 января. Соединенные Штаты и другие страны Запада политизируют ситуацию с действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

По его словам, это происходит на фоне сложных отношений Москвы с другими западными странами.

«Да, сейчас сложные отношения, допустим, у России и США и других стран Запада, сложный диалог, даже какое-то противостояние. Конечно, действия, в которых участвует Россия, тоже будут политизированы», — заявил Зась в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Генеральный секретарь ранее назвал обоснованным обращение Казахстана за помощью к организации. По его словам, в законности действий ОДКБ в республике сомнений возникать не может.