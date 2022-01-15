Молодой супруг Надежды Бабкиной подогрел слухи о разрыве с певицей

Сочи, 15 января. Гражданский муж эстрадной исполнительницы Надежды Бабкиной, музыкант и бизнесмен Евгений Гор спровоцировал новые подозрения о расставании с певицей. Молодой супруг артистки озадачил поклонников странным постом.

Возлюбленный Бабкиной, который моложе исполнительницы на 30 лет, отправился в Сочи на фоне слухов об их разрыве. Гор только подогрел подозрения поклонников, поскольку, судя по его странице в Instagram, улетел на горнолыжный курорт в одиночестве. Кроме того, бизнесмен опубликовал загадочный философский пост, говорящий о его меланхоличном настроении.

«Не знаю пока, как бороться с пустотой. Она приходит как-то с годами. Вроде бы есть дела, люди, места, но все же что-то отсутствует, и даже не могу понять, что именно диссонирует», — поделился музыкант.

По признанию гражданского мужа Бабкиной, многое из того, что радовало его раньше, теперь стало обыденным. Гор выразил надежду, что это странное ощущение останется с ним лишь временно. Однако предприниматель не исключил связь его эмоционального состояния с возрастом.

«Старею. Пост скорее даже для себя самого, как крестик в календаре, о новых эмоциях, о ходе жизни. Главное, что, несмотря на это все, я все больше утверждаюсь в своих ценностях и понимаю, что они правильные в отношении всего», — подытожил бизнесмен.

Prt Scr instagram.com / @evgeni_gor

Надежда Бабкина тоже недавно сделала странное заявление на фоне слухов о разрыве с молодым супругом. Певица призналась, что иногда плачет от переизбытка эмоций.