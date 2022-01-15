Сотрудники отеля в Куршевеле украсили номер Собчак шарами в виде лошадей

Куршевель, 15 января. Телеведущая и светская львица Ксения Собчак показала подписчикам в Instagram свой номер в отеле на горнолыжном курорте в Куршевеле. Оказалось, что для гостьи из России французы подготовили особый подарок.

На опубликованном в Stories ролике Собчак похвалила убранство номера. Под потолком красовались воздушные шары в виде лошадей, а на столике — праздничный пирог с запиской для «мадам и монсеньора». Журналистка взяла один из воздушных шаров для фотосессии на улице.

«Загадала желание. Может, проблема в том, что я запускаю в небо шарики не той формы?» — пошутила она.

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

В светских кругах Собчак часто называют «лошадью»: то ли из-за работоспособности, то ли из-за внешности. Однако родные отмечают лидерские качества журналистки и в шутку зовут ее «терминатором».

Пользователи оценили самоиронию Собчак, пост набрал более 125 тысяч лайков. По мнению фолловеров, ее желания не исполняются после интервью с коучем Еленой Блиновской.

«Желания без оплаты марафона не работают»; «Блиновская ресурс закрыла», — пошутили подписчики.

Ранее Собчак встала на защиту Блиновской, на которую накинулись хейтеры. По ее словам, коуч проявила смелость и открыто высказала свою позицию.