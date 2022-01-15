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«Побег» танка Abrams от эвакуатора на техасском полигоне показали на видео

Армия
«Побег» танка Abrams от эвакуатора на техасском полигоне показали на видео
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 15 января. Очевидцы показали на видео неудачную эвакуацию американского танка Abrams с техасского полигона. По неосторожности буксировщиков танк сорвался и скрылся в кустах.

Американские военные записали на видео момент буксировки основного боевого танка сухопутных войск Abrams. Неисправную машину на тросе тащил ремонтный эвакуатор M88A2 Hercules, однако на пути их связки появилась незначительная преграда.

Инцидент происходит на базе Fort Hood в штат Техас в 2019 году, указано в описании к ролику. На видео хорошо видно, как эвакуатор подцепил 60-тонный Abrams, но во время спуска с незначительного склона маршрут танка был внезапно перестроен. Он сорвался, понесся вниз впереди M88A2 Hercules и укатился в овраг с кустами.

Некоторые комментаторы отметили, что избежать подобного инцидента можно было за счет второго эвакуатора, который подстраховывал бы Abrams сзади. Вероятно, тогда процесс занял бы больше времени, но побега буксируемой машины в подлесок удалось бы избежать.

Ранее СМИ сообщили, что польские военные вместо ожидаемой партии американских «Абрамсов» получат старые Т-72М/М1, выпущенные еще по лицензии во времена Варшавского договора.

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