В Белом доме признали «проблемой» рост цен на продовольствие в США

Вашингтон, 15 января. Директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз признал, что рост цен на товары в США является «серьезной проблемой». Об этом сообщила газета New York Post.

