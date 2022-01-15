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В Белом доме признали «проблемой» рост цен на продовольствие в США

Весь мир
В Белом доме признали «проблемой» рост цен на продовольствие в США
pixabay.com  / 

Вашингтон, 15 января. Директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз признал, что рост цен на товары в США является «серьезной проблемой». Об этом сообщила газета New York Post.

Во время интервью на телеканале CNBC ведущий Джо Кернан спросил Диза о том, получает ли президент Джо Байден правильные советы относительно состояния экономики. Журналист сослался на слова сенатора Джо Манчина по поводу того, что дополнительные государственные расходы могут вызвать усиление инфляции. Советник Белого дома ответил, что законодатель, несмотря на разногласия, является «близким партнером», и озвучил свое видение ситуации с ростом цен на продукты.

«Рост цен прямо сейчас — это абсолютная проблема. Это влияет на американские семьи, а также на настроения и перспективы людей. Поэтому наше внимание сосредоточено на том, что мы можем конкретно сделать, чтобы снизить эти расходы. Мы делаем это параллельно с Федеральной резервной системой, которая движется и действует самостоятельно», — сказал Диз.

Комментарий советника Белого дома по экономике прозвучал после того, как Байден выразил оптимизм в плане борьбы с ростом цен, несмотря на последние данные, показывающие 7% увеличение стоимости на продукты за последние 12 месяцев, что является самым высоким показателем с 1982 года. При этом Байден все же признал, что последние данные свидетельствуют о том, что еще «есть над чем работать».

«Инфляция — это глобальная проблема, которая появляется практически в каждой развитой стране, выходящей из пандемического экономического спада», — сказал он.

По данным СМИ, Белый дом пытается преуменьшить недавние показатели инфляции, подчеркивая небольшие периоды падения цен. Администрация в основном винит в этом пандемию COVID-19 и отставание в поставках.

В ноябре стало известно, что инфляция на территории США достигла максимального уровня за 30 лет. Она перевалила за уровень в 6% в годовом исчислении. Цены увеличились почти на все группы товаров и услуг, начиная от коммунальных платежей и заканчивая топливом и продуктами первой необходимости.

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