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Хоккеист ярославского «Локомотива» Буше признался в изнасиловании десятилетней давности

  /   Обновлено: 15 января 2022 20:33
Спорт
Хоккеист ярославского «Локомотива» Буше признался в изнасиловании десятилетней давности
Global Look Press  /  Zhao Hanrong

Ярославль, 15 января. Форвард хоккейного клуба «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки.

Американский нападающий ярославского «Локомотива» обвиняется в изнасиловании 12-летней девушки, которое произошло в 2011 году. Соответствующую информацию представили журналисты издания Detroit Free Press.

Источник утверждает, что потерпевшая была дочерью в семье, где проживал игрок, выступавший в системе подготовке американских хоккеистов. Нападающему грозил тюремный срок до 25 лет, однако позже статью переквалифицировали на более мягкую. Несмотря на то, что Буше признали виновным, судья решил, что нападающий не будет отбывать заключение. Нападающий «Локомотива» представленные зарубежным изданием сведения пока не комментировал.

Ранее первую ракетку мира Новака Джоковича перевели в австралийский отель для мигрантов. В ближайшее время сербского теннисиста могут депортировать из страны.

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локомотив изнасилование кхл обвинения буше
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