Египет арестовал приговоренного к смертной казни террориста «Братьев-мусульман»

Каир, 15 января. Службы безопасности Египта арестовали оперативника запрещенной в России организации «Братья-мусульмане»1. Его разыскивают за причастность к серии терактов на территории республики.

Задержание произошло в аэропорту города Луксор. Самолет, на борту которого находился Хоссам Менуфи, сторонник вооруженного крыла «Братства», совершил экстренную посадку из-за пожарной сигнализации в багажном отсеке при выполнении рейса Судан — Турция.

«Служба безопасности проверила имена пассажиров и нашла Менуфи, который внесен в список Travel Watch. Суд заочно приговорил его к смертной казни», — говорится в сообщении.

Задержанный обвиняется в финансировании нескольких террористических атак на территории республики. Он причастен ко взрыву автомобиля в 2015 году, в результате которого погиб главный прокурор Египта. Также его разыскивали за участие в попытке убийства бывшего муфтия Египта Али Джумаа шесть лет назад.

Представители «Братьев-мусульман» отказались комментировать арест Менуфи. Организация ранее утверждала, что этот человек насильственно исчез в Каире.

Суд Египта приговорил четырех человек к смертной казни за убийство полицейских. Еще 22 обвиняемых пробудут в тюрьме до конца жизни за поджег участка правоохранительных органов.

1 Организация запрещена на территории РФ.