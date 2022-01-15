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Нетаньяху готовится к сделке с прокуратурой Израиля по обвинениям в коррупции

Весь мир
Нетаньяху готовится к сделке с прокуратурой Израиля по обвинениям в коррупции
Global Look Press  /  Jamal Awad / Keystone Press Agency / Gil Eliyahu / Xinhua / Alex Kolomoisky / JINI

Тель-Авив, 15 января. Израильские СМИ сообщают о возможном завершении следствия по коррупционным делам в отношении бывшего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Поставить точку в затянувшемся судебном процессе может сделка между генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом и экс-главой кабмина. Она подразумевает частичное признание политиком своей вины в обмен на снятие некоторых обвинений и смягчение наказания.

Источник израильского «12 канала» в прокуратуре сообщает, что подписание соответствующего соглашения может состояться в течение ближайших дней. Впрочем, другие издания менее оптимистичны и со ссылкой на своих осведомителей говорят о 50-процентной вероятности сделки.

Предполагаемые условия соглашения:

  • Экс-премьер признает вину по ряду обвинений в злоупотреблении своим положением;

  • Нетаньяху осудят на срок 3–5 месяцев тюремного заключения, которое будет заменено общественными работами. До начала исполнения наказания он продолжит политическую работу;

  • Прокуратура отзывает обвинения в получении взяток;

  • Отменяется обвинение по «делу 2000» (о мошенничестве и договоренностях со СМИ о публикациях в пользу экс-лидера парламента).

Тем не менее в этих договоренностях присутствует еще один пункт, согласование которого вызывает спор обеих сторон. По данным СМИ, прокурор настаивает на признании «моральной распущенности» Нетаньяху, что впоследствии заблокирует его возможность строить политическую карьеру по меньшей мере на ближайшие несколько лет. Сам политик считает это требование неприемлемым.

Израильские СМИ сообщили о готовящейся сделке по делам о коррупции Нетаньяху
Федеральное агентство новостей /

При этом СМИ сообщают о том, что в сделке заинтересована непосредственно израильская общественность, подталкивающая чиновников к скорейшему разрешению конфликта. Бывший председатель Верховного суда Аарон Барак в своем комментарии журналистам отметил, что граждане готовы принять от властей решение о соглашении, которое положит конец длительному разбирательству. Тем не менее юрист подчеркивает, что израильтяне поддерживают такой исход дела только до тех пор, пока там есть пункт о моральном ущербе, который бывший премьер-министр нанес своими действиями.

Биньямин Нетаньяху находится под следствием сразу по трем делам уже довольно давно, однако они получили ход совсем недавно. Причиной тому послужила политическая неприкосновенность, которой политик обладал на посту премьер-министра. Однако его прошлогодний проигрыш на выборах в парламент, давший дорогу новой правящей коалицией во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом, позволил прокурорам начать процессуальные действия.

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