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Политолог Кошкин указал на нецелесообразность создания аналога НАТО из ОДКБ

Политика
Политолог Кошкин указал на нецелесообразность создания аналога НАТО из ОДКБ
Секретариат ОДКБ

Москва, 15 января. Обострение ситуации на мировой арене не входит в интересы России. По этой причине не стоит создавать аналог НАТО из ОДКБ, заявил политолог, военный эксперт Андрей Кошкин.

Период холодной войны ушел в прошлое. Североатлантический альянс был создан для противостояния СССР. Сейчас образовывать аналог НАТО нецелесообразно, указал эксперт.

«Это все вчерашний день. Это попытка войти в одну и ту же воду несколько раз. НАТО создавалось против СССР. Это агрессивный блок, который имеет совершенно другие задачи», — уточнил политолог.

ОДКБ является миротворческим объединением. Организация направлена на борьбу с террористической угрозой. Слаженности действий членов ОДКБ удивился весь мир, добавил Кошкин.

Девятого января на международной арене стартовала серия переговоров по гарантиям безопасности России. Американская сторона сообщила о работе над письменным ответом по предложениям Москвы. Также в Госдепартаменте США заявили о готовности Вашингтона и НАТО к новому диалогу с Россией.

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нато одкб кошкин
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