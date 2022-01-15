Политолог Кошкин указал на нецелесообразность создания аналога НАТО из ОДКБ

Москва, 15 января. Обострение ситуации на мировой арене не входит в интересы России. По этой причине не стоит создавать аналог НАТО из ОДКБ, заявил политолог, военный эксперт Андрей Кошкин.

Период холодной войны ушел в прошлое. Североатлантический альянс был создан для противостояния СССР. Сейчас образовывать аналог НАТО нецелесообразно, указал эксперт.

«Это все вчерашний день. Это попытка войти в одну и ту же воду несколько раз. НАТО создавалось против СССР. Это агрессивный блок, который имеет совершенно другие задачи», — уточнил политолог.

ОДКБ является миротворческим объединением. Организация направлена на борьбу с террористической угрозой. Слаженности действий членов ОДКБ удивился весь мир, добавил Кошкин.

Девятого января на международной арене стартовала серия переговоров по гарантиям безопасности России. Американская сторона сообщила о работе над письменным ответом по предложениям Москвы. Также в Госдепартаменте США заявили о готовности Вашингтона и НАТО к новому диалогу с Россией.