Дипломат Полянский отверг сообщения о планах России оставить миротворцев в Казахстане

Москва, 15 января. Россия не собиралась оставлять в Казахстане миротворческие силы. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Недавно в Twitter стала появляться информация о якобы слишком поспешном выводе сил ОДКБ из Казахстана. Полянский прокомментировал эти сообщения.

«Подобные неверные предположения происходят, если вы слишком много слушаете госсекретаря США Блинкена, пресс-секретаря (Белого дома Джен Псаки. — Прим. ред.) или заместителя госсекретаря США (Викторию Нуланд. — Прим. ред.). Иначе вы бы знали, что мы предприняли то, что с самого начала обещали с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности, и никогда не собирались оставаться в Казахстане», — подчеркнул Полянский.

Миротворцы стран ОДКБ помогали урегулировать ситуацию в Казахстане. Беспорядки вспыхнули в республике 2 января. Сначала граждане вышли на митинги из-за высоких цен на газ, потом демонстрации переросли в беспорядки, охватившие несколько регионов. В результате протестов погибли более 200 человек.