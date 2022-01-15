Генсек ОДКБ Зась назвал обоснованным обращение Казахстана за помощью к организации

Минск, 15 января. Обращение Казахстана за помощью к ОДКБ на фоне беспорядков было обоснованным. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Станислав Зась.

Генсек Организация Договора о коллективной безопасности отметил, что не встречал сомнений среди стран-членов по этому вопросу. По его словам, у всех сложилось понимание того, что обращение является обоснованным.

«Угрозы были для государства, и все понимали, что требуется помощь Казахстану», — сказал генсек в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Зась добавил, что нет сомнений в законности действий ОДКБ в республике. Миротворческий контингент вел деятельность в соответствии с правовым полем, который создан в организации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Стороны обсудили вывод миротворческого контингента ОДКБ.