Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 21:28
21:27
Весь мир
Президент Туадера обсудил с епископами ЦАР проблемы жителей республики
21:25
Общество
Возвращение блудного внука: почему Елизавета II может простить принца Гарри и Меган Маркл
21:24
Весь мир
Миротворцам ООН напомнили об ответственности за сексуальное насилие над жителями ЦАР
21:22
Общество
«Надо ж так загадить город!»: Шнуров выпустил клип о плохой уборке снега в Петербурге
21:21
Весь мир
Общественники ЦАР потребовали от Совбеза ООН немедленной отмены оружейного эмбарго
21:10
Общество
Астропсихолог Булгакова назвала благоприятные для заключения брака дни 2022 года
21:07
Весь мир
Президент ЦАР вновь призвал боевиков сложить оружие и добровольно сдаться властям
21:06
Весь мир
Нетаньяху готовится к сделке с прокуратурой Израиля по обвинениям в коррупции
21:05
Армия
Зенитчики ЗВО в Ленобласти выполнили электронные пуски ракет из С-400
21:03
Армия
Слуцкий заявил о нежелании России вести с США имитацию переговоров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генсек ОДКБ Зась назвал обоснованным обращение Казахстана за помощью к организации

Политика
Генсек ОДКБ Зась назвал обоснованным обращение Казахстана за помощью к организации
pixabay.com

Минск, 15 января. Обращение Казахстана за помощью к ОДКБ на фоне беспорядков было обоснованным. Об этом заявил генеральный секретарь объединения Станислав Зась.

Генсек Организация Договора о коллективной безопасности отметил, что не встречал сомнений среди стран-членов по этому вопросу. По его словам, у всех сложилось понимание того, что обращение является обоснованным.

«Угрозы были для государства, и все понимали, что требуется помощь Казахстану», — сказал генсек в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Зась добавил, что нет сомнений в законности действий ОДКБ в республике. Миротворческий контингент вел деятельность в соответствии с правовым полем, который создан в организации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Стороны обсудили вывод миротворческого контингента ОДКБ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Генсек ОДКБ Зась назвал обоснованным обращение Казахстана за помощью к организации
Казахстан одкб зась
Комментировать