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Цены на недвижимость в Ливане обвалились на 70% из-за кризиса

  /   Обновлено: 15 января 2022 20:19
Экономика
Цены на недвижимость в Ливане обвалились на 70% из-за кризиса
wikimedia.org  /  Vyacheslav Argenberg / CC BY-SA 4.0

Бейрут, 15 января. Стоимость жилья в Ливане рухнула на фоне финансового кризиса. Об этом рассказал РИА Новости эксперт ливанского рынка недвижимости Хишам Шахлюб.

Как он уточнил, цены упали на 50-70%. По словам собеседника агентства, в таких районах как Матен или Кисирван можно купить квартиру на 60% ниже ее реальной стоимости. Однако в Бейруте кризис не сильно повлиял на расценки в Ашрафии и ее окрестностях.

«Умные инвесторы понимают, что если сейчас рискнут и купят недвижимость за 50% или даже ниже от реальной стоимости, то через 3-4 года, когда рынок восстановится, они смогут удвоить свой капитал. А пока это не произошло, они могут сдавать свое имущество за наличные в долларах», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что чаще всего жилье в Ливане покупают иностранные граждане. В основном это люди с капиталом до 200 тысяч долларов. Среди инвесторов в недвижимость все чаще появляются граждане Ирака и стран Персидского залива, отметил Шахлюб.

Аналитики рынка недвижимости ранее рассказали о преимуществах покупки жилья в ипотеку. Они также рассчитали, сколько нужно времени семье, чтобы накопить на первую квартиру.

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