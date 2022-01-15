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Возвращение блудного внука: почему Елизавета II может простить принца Гарри и Меган Маркл
Общество
Возвращение блудного внука: почему Елизавета II может простить принца Гарри и Меган Маркл
Pr Scr youtube.com  /  CBS

Печальные события вокруг принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании, могут подтолкнуть членов британской королевской семьи к воссоединению. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев. В СМИ активно обсуждается версия, что принц Гарри и Меган Маркл могут помириться с королевой Великобритании Елизаветой II уже этим летом.

«История с интервью Опре Уинфри уже свое отыграла. В какой-то момент интерес к звездной паре был утрачен. Было дело, жаловались на притеснение в королевской семье, на то, как обижают бедную девушку. Хайп схлынул. Видимо, голодно стало. Так что можно и помириться. Кстати, недавно показывали старшую невестку — Кейт Миддлтон — выглядит великолепно, всем довольна. Видимо, никто ее не угнетает. Старший внук и его жена не дают вообще никаких поводов желтой прессе. Кто знает, как там на самом деле, но вписались они в семью идеально», — подметил эксперт.

Николай Григорьев также допустил, что королева вполне может пойти навстречу принцу Гарри и его супруге.

«Простит ли их бабушка? Почему бы и нет. У нее тоже жизнь нелегкая: одного любимого сына пришлось ото всюду отодвинуть (принц Эндрю обвинен в изнасиловании, лишен всех воинских званий и королевского покровительства. — Прим. ФАН). Это было бы красиво — возвращение блудного внука. Еще полгодика могло бы это нас развлекать», — пояснил собеседник ФАН.

Возвращение блудного внука: почему Елизавета II может простить принца Гарри и Меган Маркл
instagram.com / @sussexroyal

В завершение он выразил уверенность, что в России, как и во всем мире, будут пристально следить за судьбой знаменитой пары.

«Общественность будет умиляться, обливаться горючими слезами. Да, кто-то будет издеваться над решением помириться, однако добрые сердца домохозяек растают. Да и мы в России любим английскую королевскую семью. Посвящаем ей свое внимание. Я знал людей, которые плакали, когда погибла принцесса Диана», — подытожил маркетолог.

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с ФАН объяснила, как принц Гарри может свести в могилу Меган Маркл. Эксперт отметила, что после рождения ребенка супруги стали неразрывно связаны.

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Все новости / Общество / Возвращение блудного внука: почему Елизавета II может простить принца Гарри и Меган Маркл
григорьев меган маркл маркетолог гарри
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