Новейший бронеавтомобиль «ВПК-Урал» прошел испытания в частях Росгвардии

Москва, 15 января. Разработанный специалистами «Военно-промышленной компании» бронеавтомобиль «ВПК-Урал» подтвердил свои характеристики в ходе испытаний в частях Росгвардии.

По информации представителей ВПК, теперь новейший «ВПК-Урал» прошел все этапы тестирований и готов усилить подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии России. Когда именно машины начнут поступать на вооружение, пока неизвестно.

Уникальный «ВПК-Урал» получил надежную защиту от мин, поэтому потенциальному противнику будет непросто его взорвать. Кроме того, при необходимости бронеавтомобиль можно оснастить дополнительной броней.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы Северо-Западного военного округа приступили к выполнению боевых задач на полигонах в рамках зимнего периода подготовки.