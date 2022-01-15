Фармкомпания BioNTech повлияла на рост ВВП Германии

Берлин, 15 января. Успехи фармкомпании BioNTech, производящей вакцину от коронавируса, повлияли на рост ВВП Германии на 2,7% в 2021 году.

Эксперты отмечают, что, несмотря на успешное завершение года, последствия пандемии коронавируса будут еще длительное время влиять на финансовое положение ФРГ. По итогам минувшего года суммарный дефицит общественных бюджетов Германии составил 153,86 млрд евро. После воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 году это второе по показателю отрицательное сальдо.

Дефицит ВВП при этом остался на уровне 4,3% — это точно такой же показатель, как в 2020 году. В минувшем году на 1,3% выросли инвестиции в основной капитал Германии. Экспорт товаров и услуг увеличился на 9,4%, импорт — на 8,6%. Государственные расходы увеличились на 3,4%, а потребительские остались на прежнем уровне. В условиях коронакризиса большое значение для финансового сектора стали приобретать фармацевтические компании. Немецкая BioNTech, по мнению экспертов, стала одним из драйверов развития экономики страны.

Россияне, прожившие в Германии 20 лет, 2 года назад вернулись в РФ. Они рассказали о том, почему решили принять такое решение, и признались, что рады возвращению домой.