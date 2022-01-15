Генсек ОДКБ Зась констатировал возвращение Казахстана к нормальной жизни

Минск, 15 января. Обстановка в Казахстане начинает выправляться, перелом в ситуации уже наступил, однако руководству республики еще предстоит выполнить много работы, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, пока что рано говорить о том, что обстановка полностью нормализовалась. В некоторых регионах Казахстана чрезвычайное положение еще не отменили.

«Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», — сказал Зась.

Генсек ОДКБ подчеркнул, что у казахских властей, в частности у правоохранительных органов, еще много работы.

Президенты России и Казахстана ранее обсудили вопросы вывода миротворцев ОДКБ из республики. Казахский лидер также выразил признательность Москве за помощь в урегулировании ситуации.