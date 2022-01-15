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«Севмаш» заявил о создании первого в России цифрового макета подводной лодки

Армия
«Севмаш» заявил о создании первого в России цифрового макета подводной лодки
sevmash.ru  /  АО &quot;ПО &quot;Cевмаш&quot;

Москва, 15 января. Специалисты «Севмаша» создали первый в России цифровой макет подводной лодки. Использование 3D-модели позволило значительно сэкономить средства при создании образца.

Работу реализовали в рамках единого проектно-производственного пространства предприятия и четырех конструкторских бюро.

Специалисты компании внедрили оптико-электронные инструменты измерений, что позволило сэкономить на трудозатратных переделках. Ради инновации пришлось переоборудовать рабочие места и установить новое программное обеспечение. Но зато теперь конструкторы приступили к разработке документации для изготовления корпуса и уже спроектировали схемы прокладки труб. На предприятии запущен процесс масштабирования проекта.

Ранее стало известно, что холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) передал на государственные испытания парашютную систему «Кадет-100», он заменит в войсках парашют Д-10. Новинка позволяет совершать прыжки с полным комплектом вооружения на скорости до 350 километров в час.

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