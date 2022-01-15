Уникальные кадры испытаний российского АК-105 опубликовали в Сети

Вашингтон, 15 января. Американские энтузиасты-испытатели провели тестирование российского АК-105, являющегося одной из модификаций автомата Калашникова. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

На уникальных кадрах можно заметить, как автор ролика не только рассказывает о преимуществах АК-105, но и замеряет громкость выстрела из автомата и демонстрирует плавность хода затвора и простоту присоединения магазина с патронами. По словам американца, эта модификация всем известного автомата Калашникова не имеет равных в мире, поскольку ее характеристики — «выше всяких похвал».

«Я считаю, что это было чистое провидение, что газовая трубка на винтовках серии АК-100 была такой длины, чтобы при укорочении ствол винтовки составлял 31,5 сантиметра», — восхитился он.

Американец уточнил, что уменьшение размера ствола не только не ухудшило качество стрельбы, но, напротив, улучшило его. Кроме того, российские специалисты смогли сделать АК-105 удивительно эргономичным. Кроме того, автомат получил регулируемый телескопический приклад, что стало еще одним его преимуществом, резюмировал автор материала.

Ранее сообщалась, что Венесуэла приступит к производству новейших российских АК-103 в 2022 году. В настоящее время идет подготовка соответствующего оборудования.